Pirital uurisid kaks libapolitseinikku inimeste elukorralduse ja piirkonna kohta

Ida-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Rainis Sinikas kirjeldas, et mehed hakkasid küsima küsimusi piirkonna ja majaelanike elukorralduse kohta.

"Kuna teataja hakkas kahtlema, küsis ta meestelt näha ametitõendit. Seepeale mehed lahkusid öeldes, et eksisid aadressiga. Politseipatrullid reageerisid sündmuskohale, kuid kirjeldusele vastavaid mehi ei leidnud. Täiendavalt kogub juhtunu kohta hetkel infot piirkonnapolitseinik," teatas Sinikas.

See on seni ainus teadaolev juhtum piirkonnast. "Kiidame kodanikku, kes kahtluse tekkides ametitõendit näha küsis ning politseile vahejuhtumist teada andis. Politseiametnik, ka erariides kriminaalpolitseinik, peab alati kandma kaasas tõendit ning kui politseinikud käivad inimesi küsitlemas, siis nad selle ka alati end tutvustades esitavad," lisas Sinikas.

Tema sõnul ei tohiks kindlasti ilma ametitõendita inimesega edasi suhelda ning kahtluse korral võib alati küsida inimese nime ja kontaktid, viia hiljem läbi täiendav kontroll ning võtta seejärel juba ise politseinikuga ühendust.

"Tasub silmas pidada, et vormi kandev politseinik on alati täisvormis, seljas politseijope, jalas vormipüksid, rinnas nimesilt. Ametliku võimuesindaja puhul sellist varianti olla ei saa, et jalas on teksapüksid, kuid seljas politseikirjadega ametijope. Kriminaalpolitseinikud töötavad erariietes, kuid neil peab ette näidata olema töötõend," selgitas Sinikas.