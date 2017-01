Pirital tabati luksusliku Bentley roolist kriminaalses joobes transpordiärimees

Politsei tabas hiljuti luksusliku Bentley roolist kriminaalse joobega transpordiärimehe.

Politsei pressiesindaja sõnul anti 10. jaanuaril pärast kella 17 häirekeskusele teada, et Tallinnas mööda Pirita teed sõidab Viimsi suunas ohtlikke manöövreid sooritav Bentley.

Mõni minut hiljem peatasid politseinikud sõiduki Kloostrimetsa tee ristmikul ning tuvastasid autot juhtinud 41-aastasel mehel joobe.

Korrakaitsjad toimetasid mehe kainenema ning tema sõiduk teisaldati politsei parklasse. Kui juht oli kaineks saanud ja politseinikud olid menetlustoimingud lõpetanud, tagastati talle auto.

Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb mootorsõiduki juhtimist joobeseisundis. See tähendab, et juhil pidi olema joove vähemalt üle 1,5 promilli.

Delfile teadaolevalt oli tol päeval luksusliku Bentley Flying Spur roolis transpordiärimees Raivo Nirk.

Äriregistri andmetel kuulub Nirk paljude ettevõtete juhatusse. Suurim ja tuntuim neist on Eesti üks suurimaid transpordifirmasid Applaford ES Transport & Logistics OÜ, mille Äripäev valis 2014. aastal 100 suurima kasvaja sekka. Firma müügitulu oli toona 30,3 miljonit eurot. Nirk on olnud teadaolevalt ka Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) nõukogu liige.

Samuti näitab kohtuistungite register, et Nirki ja tema ettevõtet AS MALMIK LOGISTIKA süüdistatakse maksukohustuse varjamises ja tagastusnõude alusetus suurendamises. Järgmine istung selles asjas leiab aset 18. jaanuaril.

Bentley Flying Spur on üliluksuslik auto. Näitena võib tuua, et Eestis ainukesena ametlikult seda marki autosid müüva Auto100 kodulehel on selle mudeli 460-kilovatine ning kaheksakäigulise automaatkastiga versiooni täishind ligi 215 000 eurot. Soodushind on autol "vaid" 181 200 eurot.