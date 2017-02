Pirital sattusid ohtu jääl kõndinud laps ja tema ema

Täna pärastlõunal sattusid Pirital jääl ohtlikku olukorda laps ja tema ema. Naine ja laps ei olnud kaldast õnneks siiski kuigi kaugel ning aidati jäält enne päästjate saabumist.

Täna kella 13.15 paiku said päästjad teate, et Merivälja tee 5 lähedal on jääl hätta sattunud ema ja laps.

Päästeameti pressiesindaja kinnitas Delfile juhtunut ning lisas, et päästjate kohale jõudes olid ema ja laps iseseisvalt juba jäält maale saanud ning soojendasid ennast lähedal asuvas St Patricku pubis.