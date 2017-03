Pirital on koerad napi nädalaga kolmel korral inimesi rünnanud

Munitsipaalpolitsei ameti Pirita tugipunktile laekus järjekordne avaldus Pirital toimunud koerarünnakust.

Künnapuu tänaval tegi oma igaõhtust jalutuskäiku koeraomanik koos kuldse retriiveriga. Korraks peatuti Künnapuu 3 oleva põõsastiku juures, kui neid ehmatas vastas asuva kinnistu aiast välja tormanud suur tumedavärviline koer.

"Peatusime hetkeks põõsa juures, kus minu koer põnevusega jälgi ajas, kui vastasoleva kinnistu hoovivärav lahti paiskus ja sealt sööstis välja suur tumedat värvi koer. Otse meile kallale," selgitas naine. Rüseluse käigus oli kannatajaks pooleks retriiver. Kära peale tuli aiast välja ka ründaja peremees ja käratas: "Mis asja te jalutate siin!"

Naise sõnul oli neid rünnanud koer ilma rihmata, kuid kaelarihm oli siiski olemas. Mees kinnitas kaelarihma külge jalutusrihma ning suundus rahulikult jalutuskäigule.

Koju jõudes avanes retriiveri perenaisele ebameeldiv pilt - lemmiku paremal esikäpal haigutas kolm sügavat ja üks väiksem haav. Pimedas, suure segaduse keskel ei olnud seda märgatud. Loomakliinikus tehti vajalikud analüüsid, õmblused, süstid ja muud protseduurid.

"Uskumatu ükskõiksus, hoolimatus ja ülbus," ütles naine mupo Pirita tugipunktis seletusi andes.

Lähemal uurimisel selgub, et registris on ründava koera omanikul lausa kaks koera, kes on ka varem jooksus olnud ja pahandusi põhjustanud.

Munitsipaalpolitsei ameti Pirita tugipunkti peainspektori Mare Lutsu sõnul on see juba kolmas koerte rünne lühikese, vaid nädalase ajavahemiku jooksul. "Põhjuseks on kõigil kolmel juhtumil kas ilma rihmata jalutanud või aiast lahti pääsenud koer. Koer-koeraks, aga tegelik süü lasub ikkagi omanikul."

Ta lisas: "Ma ei väsi kordamast - looma omanik peab tagama, et tema lemmik ei oleks teistele koertele ja inimestele ohtlik. Jalutama tuleb minna, koer rihma otsas. Kui loom viibib aias lahtiselt, siis on omaniku kohus tagada, et ta sealt välja ei pääseks."