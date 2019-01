Pirita jões jäi kadunuks kirikupühade puhul jääauku sukeldunud mees

Lumi ja Pirita jõgi Foto: Jaanus Lensment

Täna õhtul kell 19.41 helistas Pirita jõe ääres aega veetnud seltskond häirekeskusesse ja teatas, et Hooldekodu teel on jäänud jões kadunuks 36-aastane mees. Paraku päästjate otsingud jää alt meest ei leidnud ning praeguseks on need ka lõpetatud.