Pirita jõel jääauku sukeldumisel kadunuks jäänud mehe surnukeha leiti eile hilisõhtul

Laupäeva õhtul kell 19.41 helistas Pirita jõe ääres aega veetnud seltskond Häirekeskusesse ja teatas, et Hooldekodu teel on jäänud jões kadunuks 36-aastane mees. Paraku päästjate otsingud jää alt meest ei leidnud ning laupäeva ööseks otsingud ka lõpetati. Eile õhtul kella 23.20 ajal tõid tuukrid mehe surnukeha jää alt välja.

Õigeusklikud, kes tähistavad kirikupühi vana kalendri järgi, pühitsevad sel nädalavahetusel kolmekuningapäeva sukeldumisega jääauku, et end pühaks päevaks puhastada.

Talisuplust tegi ka seltskond, kelle üks liige jää all kadunuks jäi.

Pirita jões on kiire vool, mis muutis otsingud keerulisemaks. Üleeile lõikasid päästjad jäässe mitmeid auke, mille kaudu meest leida püüdsid.

Jääaluse vee temperatuur on paar kraadi üle nulli ja nii külmas vees peab tavaline täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt 10 minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem.

Päästeamet mõõdab regulaarselt jää paksust populaarsematel siseveekogudel ning tulemusi saab vaadata kaardirakenduselt.

Jääkaart on loodud selleks, et oleks võimalik paremini edastada inimestele infot jääolude kohta meie siseveekogudel.

Inimest kandev jää on kümne sentimeetri paksune, kuid sellegipoolest ei saa ainult jää paksusele loota. Päästjad hoiatavad, et isegi hea ujumisoskuse korral on läbi jää vajumine väga ohtlik, sest omal jõul veest välja libedale jääservale pääsemine võib osutuda äärmiselt keeruliseks.