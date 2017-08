Piirivalvurid tabasid Võrumaal kuus ebaseaduslikult piiri ületanud iraaklast

Laupäeva pealelõunal tabasid piirivalvurid Võrumaal piiriäärsel alal kohaliku elaniku vihje peale kuus ebaseaduslikult piiri ületanud iraaklast, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk.

Laupäeva pealelõunal märkas tähelepanelik kohalik elanik Võrumaal Vastseliina vallas piiriäärsel alal grupis liikunud inimesi. Valvas elanik edastas oma tähelepaneku kohe häirekeskusele.

Kahtlust äratanud isikuid asusid otsima igapäevaselt piiriturvalisust tagavad Piusa kordoni patrullid. Veidi peale vihje laekumist pidasid piirivalvurid Viitka külas kinni kokku kuus ebaseaduslikult ajutist kontrolljoont ületanud inimest, kellest noorim 1- ja vanim 44-aastane.

Isikute ja nende dokumentide kontrollimisel tuvastati, et tegu on Iraagi Vabariigi kodanikega. Tabatud kuueliikmelisse perre kuulusid isa, ema ja neli last.

Kuna piiriületajatel oli selja taga pikk teekond, kontrollisid meedikud kohe nende terviseseisundi üle. Õnneks oli väikelastega pere soojalt riides ning meedikute kinnitusel olid nad kõik hea tervise juures. Edasi viidi piiriületajad menetlustoiminguteks kordonisse.

Tänase Tartu halduskohtu otsuse alusel paigutatakse kõik kuus isikut kuni päritoluriiki tagasi saatmiseni kinnipidamiskeskusesse. Ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise osas alustas politsei kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahv 258 2. lõike alusel, mis käsitleb Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseaduslikku ületamist grupi poolt.

Piusa kordoni juht Valmar Hinno tunnustab kohalikku elanikku, kes kodukandis kahtlast liikumist märganuna sellest operatiivselt politseile teada andis.

„On rõõm tõdeda, et meil on piiriäärsete elanikega juba pikki aastaid hea ja usalduslik kontakt, mistõttu jõuavad tähelepanekud kahtlastest sõidukitest ja inimestest kiiresti piirivalvuriteni. Seejuures teavitatakse mitte ainult piirijuhtumitest, vaid ka teistest turvalisusega seotud probleemidest,“ ütles Hinno.