Piirivalvurid tabasid Võrumaal kaks gruppi ebaseaduslikke piiriületajaid

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Tamar Tamm sõnas, et seoses jalgpalli maailmameistrivõistlustega viibib Venemaa territooriumil suurel arvul kolmandate riikide kodanikke, kellest osa võib proovida ebaseaduslikult siseneda Euroopa Liitu. „Jalgpalli MMi fännipass, millega kolmandate riikide kodanikud tohivad kuni aasta lõpuni viisavabalt viibida, ei anna neile õigust siseneda Eestisse. Schengeni viisaruumi sisenemiseks peab olema ka vastav viisa,“ ütles ta.

Piirivalvejuht kirjeldas, et surve idapiirile on juulikuu vältel aina kasvanud ning seda iseäranis viimasel nädalal. „Suunasime ennetavalt jalgpalli MMi lõppedes piiriäärsele alale täiendavaid abijõude, muuhulgas on sealkandis tihedamalt piirivalvurite kõrval liikumas ka politsei autopatrullid,“ kinnitas ta.

Tänavu on idapiiril piiripunktide vahelisel alal avastatud 10 ebaseadusliku rände juhtumit, milles piirivalvurid on kinni pidanud 35 isikut. Mullu samal ajal oli 6 ebaseadusliku rände juhtumit, milles peeti kinni kokku 20 isikut.