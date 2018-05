Piirivalvurid tabasid Võrumaal kaks ebaseaduslikult piiri ületanud meest

Nädalavahetusel tabasid piirivalvurid Võrumaal kaks meest, kes ületasid Eestisse sisenemiseks ebaseaduslikult ajutise kontrolljoone.

Laupäeval, 19. mail kella 18.20 paiku avastasid piirivalvurid Kääpa-Obinitsa-Võmmorski-Petseri teel kahe kahtlust äratanud mehe liikumise, kelle puhul oli alust arvata, et nad on ebaseaduslikult riiki sisenenud.

Piirivalvurid pidasid mehed kontrollimiseks kinni ning selgitasid, et üks neist oli 30-aastane Kasahstani kodanik, teine 21-aastane Venemaa kodanik. Mehed andsid piirivalvuritele segaseid ja seosetud ütlusi, kuid esialgsetel andmetel tõi seni tuvastamata isik nad väidetavasti raha eest piiriäärsele alale, kust mehed ajutise kontrolljoone ebaseaduslikult ületasid. Meeste tervislik seisund vaadati üle ning nad viidi asjaolude selgitamiseks kordonisse.

PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Helen Neider-Veerme ütles, et piiriületajad tabati patrulltegevuse käigus umbes kümnekonna kilomeetri kaugusel ajutisest kontrolljoonest. „Fakt on, et lõpuni kõiki ebaseaduslikult kontrolljoont ületanuid ei õnnestugi tabada operatiivselt piiriäärsel alal. Eesti-Venemaa vaheline kontrolljoon on 338,6 kilomeetrit pikk. Selleks, et paremini ennetada ja takistada ebaseaduslikke piiriületusi ning kindlustada, et piirivalvurid jõuaks kogu piiririba ulatuses igasse punkti operatiivselt, tuleb välja ehitada kogu idapiir,“ märkis Neider-Veerme.