Piirivalvurid tabasid nädalavahetusel kokku viis piiririkkujat

Nädalavahetusel avastasid piirivalvurid kolme noormehe liikumise piirirežiimi alas ning lisaks ületasid kaks meest Saatse saapas ebaseaduslikult ajutist kontrolljoont.

Laupäeval kella 16 paiku avastas Värska piirivalvepatrull, et kaks meest liiguvad jalgsi Saatse saapas, mida tohib läbida üksnes sõidukiga ja peatumata. Mõlemad mehed peeti Sesniku küla lähistel kinni ja viidi asjaolude selgitamiseks kordonisse.

Piirivalve teenistuskoer tuvastas maastikul meeste teekonna ning jälgede uurimisel veenduti, et mehed olid ületanud Venemaa territooriumile jäävas Saatse saapas ebaseaduslikult ajutist kontrolljoont. Piirivalvurid tuvastasid, et üks meestest oli 31-aastane Eesti kodanik, teine 44-aastane Eestis elav Venemaa kodanik. Eesti ja Venemaa piiriesindajate kohtumisel kinnitasid mõlemad, et toime on pandud ebaseaduslik kontrolljoone ületus. Kummalegi mehele määrati riigipiiriseaduse rikkumise eest 100-eurone rahatrahv.

Piirivalvebüroo juht Tamar Tamm selgitas, et täna on Saatse saabas Venemaa territoorium, kuid kahe riigi piiriesinduste vahel sõlmitud kokkuleppe järgi võivad Eesti elanikud ja külalised Saatse saabast läbivat teed teatud tingimustel kasutada. „Saatse saapasse saabumisel tuleb tähelepanelikult jälgida liiklusmärke ja hoiatussilte, mis keelavad teelõigu läbimist jalgsi. Ka sõidukiga liikudes ei tohi ses piirkonnas masinat seisma jätta ega teelt välja keerata, vaid kogu teelõik tuleb läbida peatumata,“ märkis Tamm.