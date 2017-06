Piirivalvurid tabasid kaheksa ebaseaduslikku piiriületajat

Täna öösel tabasid piirivalvurid Põlvamaal piiriäärsel alal kaheksa ebaseaduslikult piiri ületanud vietnamlast.

Täna öösel avastasid Saatse piirivalvurid Põlvamaal Värska vallas piiriäärsel alal grupis liikunud inimesed. Kahtlust äratanud vahejuhtumile reageerisid igapäevaselt piiriturvalisust tagavate patrullide kõrval ka mitme naaberkordoni autopatrullid, piirivalve kiirreageerimisüksus ning koerajuhid ühes teenistuskoertega.

Kella 00.50 paiku pidasid piirivalvurid Rääptsova külas kinni kokku kaheksa aasia päritolu inimest vanuses 21-30 eluaastat. Neist viis olid mehed ja kolm naised.

Kuna piiriületajatel oli selja taga pikk teekond, mis tipnes jahedavõitu Piusa jõe ületusega, kontrollisid meedikud kohe nende terviseseisundi üle. Sealt edasi viidi piiriületajad menetlustoiminguteks kordonitesse. Ebaseadusliku piiriületuse juhtumi üksikasjade uurimiseks alustati kriminaalmenetlust.

Saatse kordoni juht Arvi Suvi ütles, et viimaste aastate võrdluses on ebaseadusliku rände juhtumite hulk rohelisel piiril pisut alanenud. „Veidi vähem on ebaseaduslikul rändel olevaid piiriületajaid kui ka piiri ääres ekslevaid turiste, seenelisi ja muidu matkaselle. Selle põhjuseks on mõnda aega käinud piiriehitustööd ja nähtavam piirimärgistus, samuti piirivalvurite igapäevatöö ning varasemast parem väljaõpe ja varustus,“ ütles Suvi.

Tänavu viie kuuga on idapiiril piiripunktide vahelisel alal avastatud viis ebaseadusliku rände juhtumit, milles piirivalvurid pidasid kinni kokku kaheksa vietnamlast, ühe sudaanlase, ühe venelase ja ühe armeenlase. Mullu samal ajal avastati rohepiiril kaks ebaseadusliku rände juhtumit, milles peeti kinni kokku 19 vietnamlast.