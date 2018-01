Piirivalvurid päästsid uppumisest läbi Peipsi jää vajunud hundikoera

Foto on illustreeriva iseloomuga

Eile kell 17.17 teatati päästeametile, et Mustvee linnas Narva tänava piirkonnas on koer järvejääst läbi vajunud ja ulub.

Päästjate saabumise ajaks olid pinnaltpääste-varustuses piirivalvurid hundikoera 20 meetri kauguselt kaldast päästnud ja kaldale toonud. Külmunud ja nõrk loom viidi ajutiselt garaaži sooja ja kuna omanikku esialgu välja ei ilmunud, siis kutsuti koerale järgi Tartu kodutute loomade varjupaiga töötajad.

Päästjad juhivad tungivalt tähelepanu, et koeri ei rohi praegu, mil jää on äärmiselt habras, veekogude ääres vabalt jooksma lasta. Loomad ohtu ei taju ning läbi jää vajudes satuvad uppumis- ning külmumisohtu. Koos eilsega on sel talvel päästjatele teada olevalt Lõuna-Eestis päästetud juba kolm läbi jää vajunud koera.