Piirivalve konfiskeeris paukpadrunid

Nädalavahetusel pidid lõuna prefektuuri piirivalvurid piirilt tagasi saatma mitu kahtlast piiriületajat.

31. märtsi ennelõunal kontrollisid piirivalvurid Luhamaa piiripunktis riigist väljuvat sõiduautot Volkswagen. Sõidukist avastati 12 paukpadruniga automaadilint ning üks kasutatud padrun. Juht loobus vabatahtlikult padrunitest ning need suunati hävitamisele. Peale toiminguid lahkus juht oma sõiduvahendiga Venemaale.

1.aprilli hommikul tõkestati aga Koidula maanteepiiripunktis Eestisse sisenemine 43-aastasel Moldova Vabariigi kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid mehel asjakohased dokumendid. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

1.aprillil kontrollisid piirivalvurid Koidula piiripunktis veokit Renault ning avastasid, et autorongi tagumine amort on kere küljest lahti. Sõidukit ei lubatud Eestisse ning see suunati tagasi Venemaale.

Mitte kõik juhtumid ei lõppenud asjaosalistele halvasti. 1. aprillil veidi enne südaööd märkasid piirivalvurid patrullsõidu ajal Jõgevamaal Tiheda külas tee ääres istuvat naist. Piirivalvurid selgitasid vestluses, et maas istunud eakas naine oli kaine, temaga oli kõik korras ent ta ei jaksanud lihtsalt omal jõul koju minna. Piirivalvurid viisid naise koju.