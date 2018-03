Petturitepaar lubas Tallinna vanaprouale „imevõimega vett”. Vanur jäi ilma väga suurest summast rahast

Tallinnas liigub ringi naissoost petturitepaar, kes trikitavad osava manipulatsiooniga vanuritelt nende sääste välja, hoiatab politsei.

Sel kolmapäeval pakkus vene keelt kõnelev naisterahvas Mustamäel Vilde teel 88-aastasele Tallinna vanaprouale võimalust õnnistada tavalist vett, mis lubaduse kohaselt pidi pärast õnnistust omandama kõikvõimalikud imevõimed. Õnnistus olevat abimees kõikide haiguste vastu, kirjeldas Põhja prefektuuri sotsiaalmeedias.

Proua oli alguses küll kahtlev, kuid kui mingi hetk lähenes üks teine proua, kes teenusepakkujat kiitis ning väitis, et tänu imeravitsejale sai ta enda haigused ravitud, siis ta meel muutus. Trikkide ohvriks langenud proual paluti võimalusel kaasa tuua kodust ka kogu sularaha, et ka see ära õnnistada. Selle peale läks proua koju, võttis kaasa oma rahavarud ja purgiga vett.

Õnnistamise käigus vahetasid kelmid vanaproua sularaha salvrätikute vastu.

Sarnaseid kelmusi on ka varem olnud, kuid varasemalt pole nii suurt kahju tekitatud, tõdes politsei.

Proua jäi ilma tervelt 20 000 eurost ja 1500 dollarist. „Selliseid juhtumeid saab ennetada, kui eakatele lähedastele räägitakse säärastest kelmustest. Selliseid imeravimeid ei ole olemas ning iga kahtlase ostu korral tasub konsulteerida sõbra või lähedasega. Kõige turvalisem on hoida oma raha pangas,” nentis politsei. „Palume edastada informatsioon ka oma eakatele lähedastele!”