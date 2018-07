Pervert ründas Sakus naist: ta lükkas ohvri pikali ning käperdas teda. Politsei palub abi, et mees tabada

Politsei palub kõigil, kel juhtunu kohta infot või kes kirjeldusele vastavat meest tunnevad, anda sellest koheselt teada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 5301 9938.

„Selliste juhtumite puhul on ülioluline, et info jõuaks politseini võimalikult kiiresti. Soov hoiatada kogukonnaliikmeid sotsiaalmeedia vahendusel on mõistetav, kuid sel hetkel on esmatähtis võimalik kurjategija kiiresti tabada. Selleks tuleb alati kuriteo ohvriks langemisest või seda pealt nähes koheselt helistada hädaabinumbril 112. Nii saavad politseinikud operatiivselt reageerida sündmuskohale ning koguda jälgi ja tõendeid, mis aitaksid tabada teo toimepanijat,“ rõhutab Raivet.