Perekond ja politsei otsivad 14-aastast Jelenat

Politsei palub kaasabi selgitamaks välja 14-aastase Jelena asukohta, keda nähti viimati reedel, 21. aprillil.

Jelena ema sõnul lahkus tüdruk reede õhtul oma kodust Kohtla-Järvel ning pärast seda pole õnnestunud temaga kontakti saada. Tüdruku mobiiltelefon on välja lülitatud, mistõttu puudub võimalus tema asukoha positsioneerimiseks. Politseile teadaolevalt on Jelena ka varem kodunt omavoliliselt lahkunud, ent mitte nii pikaks ajaks.

Politsei on kontrollinud kõikvõimalikke kohti ja aadresse, kus tüdruk viibida võiks. Samuti on suheldud tema sõprade ja tuttavatega, ent kahjuks ei ole kellelgi tüdruku kohta informatsiooni. Jelena isikukirjeldus on edastatud kõikidele politseipatrullidele, kes lisaks noorsoopolitseinikele aktiivselt tüdrukut otsivad.

Jelena on ligikaudu 170 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja poolpikkade pruunide juustega. Lahkudes kandis ta rohekashalli jopet, tumedaid pükse ja tumedaid jalanõusid.

Kõigil, kellel on informatsiooni, mis võiks kaasa aidata tüdruku leidmisele, palutakse sellest teada anda noorsoopolitseile telefonil 5855 8390 või hädaabinumbril 112.