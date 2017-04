Pelgulinnas tegutseb raudkangiga sarivaras? Kogukond sissemurdmiste pärast ärevil

Tallinnas Pelgulinnas sai varas (või vargad) põhjaliku noosi: kalli seikluskaamera, jalgratta ja kolm sülearvutit. Teo tipuks valati mingil põhjusel šampooni esikusse. Politsei jutust koorub, et viimase nädala jooksul on linnaosas olnud mitu sissemurdmist, mille käekirjad sarnased.

"Vargad lõhkusid ukse, valasid šampooni esikusse, viisid kaasa uue GoPro Hero5 koos tarvikutega, jalgratta ja kolm sülearvutit!" nendib Rohu tänaval elav Susanna Facebookis.

Teadaolevalt käis varas enne tegu ka valvamas, millal pererahvas ära läheb, sest kodust eemal oldi vaid üürikest aega. Mõne päeva eest olevat imeliku käitumisega mees käinud nende maja välisilmega tutvumas ja seda ka pildistanud. "Kui temalt aru päriti, mida ta teeb, rääkis tundmatu oma huvist hoopis kännu vastu," räägib lähedalelav inimene.

Varaste tegutsemist oli veidi varem märgatud ka Pelgulinnas. "Tahan kõiki hoiatada! Nimelt taheti 1,5 tundi tagasi Telliskivi ja Õle tänava nurgal ühte korterisse raudkangiga sisse tungida. Hoovipoolne ja ka Telliskivi tänavale hästi nähtav aken kangutati raudkangiga lahti. Õnneks keegi valvas kodanik eemalt märkas ja peletas varga minema. Väidetavalt liigub varas läbi hoovide, kuigi meie aed on igal poolt terve ja lukus," kirjutas Kairi ühes teises Facebooki-kommuunis.

Loe veel

Lõpuks selgus, et kahtlane ja vargsi ümbruskonda piiluv mees jäi ka ühe kortermaja trepikoja kaamerasilmale.

Põhja prefektuurist kinnitati Delfile, et viimase nädala jooksul on toimunud Põhja-Tallinnas mitu sissemurdmist, mille käekirjad on sarnased. "Uurime Põhja-Tallinnas toime pandud eluruumidest vargusi ning kontrollime võimalikke kahtlustatavaid," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Toomas Jervson.

Jervsoni sõnul on sündmused värsked, mistõttu võtab juhtumite uurimine ja analüüsimine aega. "Teeme omalt poolt kõik, et tabada kurjategija ning taastada löögi saanud turvatunne," rääkis politseimajor.

Jervson ütles, et suvisel ajal on vargad aktiivsemad, sest inimesed veedavad rohkem aega väljas ja on pikemalt kodust ära. "Varga elu saab muuta raskemaks, kui sulgeme kõik uksed-aknad ning ei jäta vara läbi akna vargale näha. Ka kardinate ette tõmbamisest on kasu," rääkis Jervson.

Ta soovitab piirkonna elanikel anda kahtlasest tegevusest alati esmajoones politseile märku, helistades numbrile 112. "Inimeste tähelepanelikkusest on alatasa abi kurjategija tabamisel," lausus Jervson.

Ta lisas, et kõige hiljutisem vargus pandi toime eile. Veidi enne kella 18 teatati, et Rohu tänaval asuvasse korterisse on õhtu jooksul sisse murtud. Korterist varastati GoPro ja selle tarvikud, sülearvutid, jalgratas ja väline kõvaketas. Esialgsel hinnangul tekitati vargusega kahju 2200 euro väärtuses.

Politseinikud kogusid sündmuskohalt tõendeid, vestlesid elanikega ning praegu käib töö varga tabamiseks. Kõigil, kellel on Kalamajas Rohu tänaval toimunud varguse kohta lisainfot või kes nägid ajavahemikus 16 kuni 18 antud piirkonnas midagi kahtlast, palutakse helistada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 612 4092.