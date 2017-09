Pelgulinna elanikud muretsevad: autoakende lõhkumine on saanud tavapäraseks, sisse murtakse ka korteritesse

Viimaste kuude jooksul on Põhja-Tallinnas asuva Pelgulinna elanike hinnangul märgatavalt sagenenud autoakende lõhkumised ning sõidukitesse ja ruumidesse sissemurdmised. Politsei kinnitab, et võrreldes mullusega pole rohkem süütegusid toime pandud.

"Kuna olin antud hetkel kodus ainult emaga - mees oli tööl -, oli minu kõige suurem hirm, et kui see uks nüüd järele annab, seisan ma nendega silmitsi," kirjeldas Delfile Pelgulinna elanik, kelle koju püüti ööl vastu teisipäeva sisse murda.

Kõrre tänaval elav naine ärkas öösel kella kolme paiku kõvade matsude peale. "Selgus, et keegi üritab juba maja siseuksest tuppa sisse saada. Veranda uks oli lahti murtud," märkis ohver.

"Arvasin, et olen tugevam, aga tuhkagi. Paanikas ei tule meelde isegi telefoninumber, kuhu helistada," tunnistas naine.

Siseuks pidas õnneks vastu ja politsei kutsumise ajal õnnestus naisel näha lahkumas kahte nooremapoolset kõhna noormeest.

Tagantjärele selgus, et sissemurdjad olid enne majja tungimist teinud inventuuri ka aias asuvas kuuris. Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna piirkonnavanema Uudo Sepa kinnitusel ei jõudnud sissetungijad midagi olulist varastada. "Need inimesed põgenesid ja haarasid verandalt kaasa 1,5-liitrise lahja alkoholi pudeli."

Sündmuspaigale saabunud kriminalistid pättide sõrmejälgi ei leidnud.

Kas Pelgulinnas on kuritegude arv kasvanud?

Vaadates Pelgulinna Facebooki guppi, kust ka käesoleva loo vihje pärineb, selgub, et inimeste hinnangul on asumis sagenenud hoonetesse sissemurdmised ning autoakende lõhkumised ja sõidukitest varastamised.

Inimesed tunnevad muret, et Pelgulinnas pole enam turvaline, politsei neid ei aita ja kriminaalid muutuvad üha nahaalsemaks.

Seda kinnitab ka naine, kelle koju sisse murti. "Meie kandis toimub viimasel ajal koguaeg midagi, aga seda, et ust hakatakse maha lõhkuma, ei ole ma veel lugenud."

Naise sotsiaalmeedia postituse kommentaarides avaldatakse, et samal ööl lõhuti Kolde puiesteele pargitud auto tagumine aknaklaas ja varastati käetoe seest raadiopaneel.

3. septembril postitas kohalik elanik Pelgulinna Facebooki lehele foto Taime ja Ristiku tänava nurgal parkinud autost, millel oli samuti lõhutud tagumine aknaklaas.

Sama postituse all kirjutab juba järgmine elanik: "Täna öösel jõudis autode lõhkumise järg Nisu tänavale, ust väänati hullumoodi!"

11. augustil kirjutas Delfi, et Pelgulinnast on tulnud kolm teadet sissemurdmiskatsetest autodesse. Pelgulinna grupi lehele postitati kahe päeva jooksul kolm teadaannet, mille kohaselt kahtlustati, et linnaosas liigub ringi autosid lõhkuv varas.

Analoogsed juhtumid leidsid aset ka kuu aega varem: 12. juulil löödi Härjapea tänaval pargitud maasturi küljeaken sisse ning varastati autos vedelenud trennikott koos riietega. 21. juulil postitati linnaosa gruppi pilt autost, mille akna lõhkumine tegi vandaalil võimalikuks spinningukomplektide varastamise.

Kesklinna jaoskonna piirkonnavanem Uudo Sepa kinnitas Delfile, et Pelgulinna asumis on jätkuvalt turvaline ning võrreldes mullusega pole rohkem süütegusid toime pandud. "Tõsi, üksikud juhtumeid on olnud, kuid puuduvad viited sellele, et Pelgulinnas toimepandud süüteod on omavahel seotud ja samade inimeste poolt toime pandud," lisas Sepa.

Küsimusele, kas suviste süütegude toimepanijad on tabatud, Sepa ei vastanud.

Ometi on inimesed pahased ja hirmul ning arutavad, kuidas ise oma vara kaitsma hakata.