Peipsil tuvastati sügisesel püügihooajal mitmeid rikkumisi

Eilsest, 18. oktoobrist on peatatud Peipsi-Lämmi ja Pihkva järvel kalapüük nakkevõrkude, põhjanooda ja püüvõrguga. Lisaks on peatatud kvootide ammendumisega koha ja haugi püük ning püügil on ainult mõrrad.

Vaatamata aktiivse püügihooaja lõppemisele jätkab inspektsioon kalurite kontrollimist, et tagada püüginõuetest kinnipidamine.