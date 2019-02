Peipsiääre vallas hukkus tulekahjus inimene

7. veebruaril kell 1.15 teatati, et Peipsiääre vallas põleb lahtise leegiga elumaja. Päästjate saabudes oli maja lausleekides ja sinna sisenemine võimatu. Tule eest hakati kaitsma paari meetri kaugusel asuvaid kuure. Pärast suuremate leekide maha võtmist leiti kella 2.16 ajal elumaja rusudest hukkunud inimene, kelle isik on selgitamisel. Põleng kustutati lõplikult varahommikuks. Maja hävis. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.