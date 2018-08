Peipsiääre vallas hukkus majapõlengus vanem naine

Väljakutse said päästjad 13 minutit pärast südaööd. Päästjad sisenesid põlevasse majja teades, et majas on naisterahvas. Naine leiti 00:42 põleva maja teiselt korruselt hukkununa.

Süttimise põhjuse selgitab välja uurimine.



