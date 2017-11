Peeglid magamistoas, post elutoas: Tallinnas on müügil kurikuulsa bordelli hoone

Tanuma 29 maja seinad on kirju-mirjut kuldset-sätendavat värvi, elutoas on lava tantsupostiga ja magamistubade seas on üks, kus laes ja seinal on peegel. Selles majas oli pikalt bordell, juba mõnda aega on see 280 000 euroga müügis.

Maja müüv maakler Natalia Shavyrina ütles, et viimased 6-7 aastat on maja üürinud firmad, majas ja selle ümbruses on kõik rahulik, probleeme pole. Müük väga hästi ei edene, ostusoovijaid on vähe, sest hind on liiga krõbe. Tanuma 29 bordelli asi saadeti kohtusse juba 2004. aastal, kohtulahend jõustus aga alles 2011. aastal. Selle järel hakkas seal tegutsema Peomaja nimeline asutus ja politsei huvi maja vastu kadus. Kogu kunagise bordelli kulda ja karda saab vaadata SIIT.