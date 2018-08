Peaprokurör selgitas kolleegidele endise kohtuniku karme süüdistusi: loodan, et need väljaütlemised teid ei heiduta!

Äsja pensionile läinud Harju maakohtu kohtunik, kriminaaluurimise all olnud ja korduvaid distsiplinaarkaristusi saanud Leo Kunman andis intervjuu Postimehele, milles süüdistas prokuratuuri ja kapot tõendite fabritseerimises, kohtunike otsuste mõjutamises ja seadustest möödavaatamises. Riigi peaprökuröri nimetas Kunman ebaausaks inimeseks, kes on tema silmis kurjategija.

Perling ütles kirjas kolleegidele, et pidas oluliseks kirjutada. „Ma loodan, et te ei võta neid sõnu prokuratuuri aadressil hinge, sest teate samuti nagu mina, et selles artiklis on esitatud hulk valeväiteid prokuratuuri ja prokuröride aadressil. See teeb nõutuks, aga peamine on see, et te kõik hoiaks alles julguse teha otsuseid ja seisate õiguse ning õigluse eest alati kooskõlas õigusriigi põhimõtetega. Hoolides inimestest ning lähtudes ühiskonna ja riigi huvidest. Kui Kunman neid väiteid ise usub, on mul temast inimlikult kahju, aga see on mõistetav, arvestades taustsüsteemi, millele täna ka Riigikohtu esimees oma kommentaaris viitab,” kirjutas peaprokurör.

„Mis puutub minusse, siis loodetavasti tunnete mind piisavalt ja teate, et võin olla vahel terav ja äkiline, oodata tulemusi kohe ning reageerida ebaprofessionaalsele käitumisele tuliselt. Aga usun, et teate ka seda, et olen alati uskunud õigusriiki, seaduse ülimuslikkusesse ja sellesse, et kõik on seaduse ees võrdsed,” kirjutas Perling.