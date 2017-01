"Pealtnägija": tanklaröövliks osutus endine börsimaakler

Foto: Karli Saul

Relvastatud rööv on politsei sõnul viimasel ajal haruldane, kuid hiljutine luhtunud tanklarööv pealinnas on seda üllatavam, et maski tagant saadi kätte omal ajal ebaausate börsimängudega klientidele miljonitesse küündiva kahju tekitanud endine LHV maakleri assistent Hendrik Koppel.