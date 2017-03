"Pealtnägija": Eesti kõige ohtlikum liikleja on Lasnamäel elav pensionär

"Pealtnägija" tõi televaatajateni loo Eesti kõige ohtlikumast liiklejast, kelle otsisid üles ETV+ saate "Insight" tegijad. Lasnamäel elava pensionäri süül on nelja ja poole aasta sees toimunud kakskümmend liikluskindlustusjuhtumit.

Umbes aasta aega tagasi loodi Facebooki kommuun, kuhu tähelepanelikud kodanikud jätavad teateid ja fotosid, kui märkavad linnaliikluses Eesti üht tuntumat liiklushuligaani, kel hüüdnimeks hellitavalt Subarik, vahendas ERR.

Tänaseks on liiklusrikkuja ajanud vihale enam kui 2000 inimest, kes toodavad gruppi "Stop, subarik" pidevalt üha uut materjali.

Auto roolis pole aga mitte adrenaliininäljas teismeline, vaid hoopis Lasnamäel elav pensionär Valentina Terehhova, kes on oma ootamatust kuulsusest pisut häiritud.

Parkimine on muude probleemide kõrval aga tühiasi. Paljud peavad hoopis ohtlikumaks tema riskantseid manöövreid.

Viimase nelja ja poole aasta jooksul on Valentina süül toimunud koguni 20 kindlustusjuhtumit, mistõttu on tema kindlustusmakse 1600 eurot aastas. Võtame välja ametliku Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmestiku aastatel 2012 kuni 2017 ja avastame, et nii palju õnnetusi nagu Valentina oma autoga, pole keegi Eestis teinud. Kindlustusjuhtumite edetabli teisel kohal on auto kõigest 11 juhtumiga. Valentina Terehhova troonib Eesti avariide tabeli tippu.

Pärast ERRi korraldatud minisõidueksamit sai Valentina teada sõiduõpetaja märkused - Valentina võttis kõik vead omaks ja lubas olla püüdlikum.