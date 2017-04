Pealinna tänavate hirm: noortejõugud ründavad kurikate ja nugadega

Politsei andmetel on pealinna tänavatele tekkinud kolm noortejõuku, kellel on kindel hierarhia ja käsuliin: kohalik venekeelne noapoiste grupp, Ida-Virumaa jõuk, kes käib siin gastrollidel, ja kohalik eestikeelne kurikameeste punt.

Vanemprokurör Andra Sild rääkis "Pealtnägijas" kõige karmimatest juhtumitest, mis on viimastel aegadel tema töölaualt läbi käinud: "Võib öelda, et paaril viimasel aastal on Harjumaal kuriteo toimepanemise viisi järgi kõige jõhkramate kuritegude taga alaealised."

Pensionil olev endine prokurör Feliks Saarevet ütles Õhtulehele, et noorte kurjategijate toorutsemine on alati ületanud täiskasvanute oma. "Noored bandiidid ongi kõige tigedamad," nentis Saarevet, kes on suurema osa elust töötanud vanglates järelevalveprokurörina.

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.