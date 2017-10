Patsiendile lähenemiskatseid teinud ja seksuaalset kõrvalsuhet soovitanud psühhiaatri juhtumit uurib politsei

Täna kirjutas Eesti Päevaleht Tartu Ambromedi kliiniku psühhiaatrist Lembit Mehilasest, kes oma depressioonihaige patsiendi rindu katsus ning tal seksuaalvajaduste rahuldamiseks armukese soovitas võtta. Politseist öeldi täna, juhtunust ollakse teadlikud ning seda uuritakse

Tartu politseijaoskonna juhtivuurija Mati Valtna kinnitas, et Lõuna prefektuurile on avaldus laekunud ja politsei selgitab selle vahejuhtumi täpsemaid üksikasju.

"Süüteo tõendamine on politseiuurimise küsimus, ehk politseil tuleb menetlustoimingutega leida kinnitust või lükata ümber, kas midagi sellist on juhtunud. Patsient saab omalt poolt uurimistoimingutes osalemisega tõendite kogumisele kaasa aidata," ütles Valtna.

Lembit Mehilane nimetas artiklis juhtumit "poisikeselikuks käitumiseks" ja "vanamehelikuks tunnustuseks", kuid ütles, et ei puudutanud rindu mitte terve käega, vaid näpuga.

Kõnealuse kliiniku juht Jelena Põldsam ütles samuti, et on juhtunust teadlik, ent psühhiaater jätkab oma tööd, kuna on populaarne.

Lisaks väljendus Mehilase ebaprofessionaalne käitumine samale patsiendile ilma infolehe ja originaalpakendita antidepressantide andmisega.

Täpsemalt loe juhtunu kohta Eesti Päevalehest.