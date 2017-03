Patrullpolitseinikku kahtlustatakse kanepi vahendamises

Pühapäeva hilisõhtul peeti Tallinnas oma isiklikus sõiduautos töövälisel ajal kinni 21-aastane patrullpolitseinik, keda kahtlustatakse kanepi vahendamises.

12. märtsi hilisõhtul pidasid politseinikud Tallinnas kinni 21-aastase Ida-Harju jaoskonna patrullpolitseiniku, keda kahtlustatakse kanepi ebaseaduslikuks käitlemises.

Mehe läbiotsimisel leiti narkokahtlusega ainet ning politseinikud toimetasid ta menetlustoiminguteks jaoskonda. "Hetkel on alust kahtlustada, et mees tegeles korduvalt narkootilise aine vahendamisega. Eile kuulati ta üle ning talle kohaldati elukohast lahkumise keeld," teatas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas Delfile.

"Mul on südamest kahju, et politseinikku kahtlustatakse narkokuriteos," ütles Põhja prefekt Kristian Jaani. "Politseil on kontrollimehhanismid, mille abil ebaausad kolleegid varem või hiljem tabame. Me tahame jõuda nii kaugele, et sellised inimesed üldse politseinikeks ei saakski ning sisekontroll teeb selleks igapäevaselt tööd," lisas Jaani.

Jaani sõnul kõrvaldatakse kahtlustatav politseinik teenistusest. "Ei ole mõeldav, et inimene, kes vahendab mistahes koguses narkootilist ainet, töötab politseis. Tema süü on kohtu otsustada, kuid selline ameti määrimine ei võimalda tal meie hulgas jätkata. Politseinikele on kõrgemad ootused ning peame neile vastama, teisiti pole võimalik," rääkis Jaani.

Mees peeti kinni isiklikus sõiduautos töövälisel ajal.

Kriminaalmenetlust viib läbi Põhja prefektuur ja sisekontroll ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.