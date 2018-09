Pärnust varastati ühe päeva jooksul kaks hinnalist Volvo maasturit

Eile sai politsei teate, et Pärnus Lehola tänaval asuva maja avatud hoovist on varastatud maastur Volvo XC90. Vargusega tekitatud varaline kahju on ligi 57 000 eurot.

Lisaks sai politsei eile teate, et Pärnus Madara tänaval asuva maja suletud hoovist on varastatud maastur Volvo XC60. Vargusega tekitatud kahju on ligi 55 000 eurot.

"Nende kahe varguse uurimiseks oleme alustanud kriminaalmenetlust, anname endast parima, et vargad tabada ja kohtu ette viia," ütles Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt. Tänavu on Pärnumaal toime pandud 21 sõiduki vargust või omavolilist kasutamist. Enamike puhul ei ole tegu organiseeritud kuritegelike grupeeringutega seotud vargustega. "Kahtlustame välismaalt pärit organiseeritud ja professionaalsete kurjategija kätt tänavu nelja varguse puhul, lisaks neile kahele Volvole veel ühe sõiduki varastamises ja ühe varastamise katses," sõnas Kütt.

Professionaalsed vargad kasutavad uute sõidukite varastamisel nii-öelda võtmevaba süsteemi eeliseid. "Varaste tegutsemise põhimõte on, et autosignaali pikendatakse spetsiaalse seadmega. See tähendab, et signaali pikendamist näiteks maja ukse tagant on omanikul üsna raske vältida, üks väheseid variante selleks on auto võtme hoidmine näiteks fooliumis või fooliumkarbis," sõnas Kütt. Kutselised vargad tegutsevad aga väga kiiresti, auto käivitamisele kulub neil paarkümmend sekundit kuni paar minutit.

Samuti tasub silmas pidada, et autoväravat avavat pulti ei tasu hoida autos sees, vältimaks seda, et varastel õnnestub kiiresti sündmuskohalt lahkuda. Väga suur abi kuriteo uurimisel on ka valvekaameratest.