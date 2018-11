Täna hommikul sai politsei teate, et Pärnu linnas on öö jooksul varastatud sõiduauto Toyota Avensis. Kahju on 26 000 eurot.

Lisaks sai politsei hommikul teate, et Pärnu linnas on öö jooksul varastatud ka sõiduauto Volkswagen Passat. Kahju on täpsustamisel.

Juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlus, mida juhib Lääne Ringkonnaprokuratuur.