Pärnus võeti vahi alla kolm korduvalt röövpüügiga vahele jäänud kalurit

Eile võttis kohus Lääne ringkonnaprokuratuuri taotlusel vahi alla kaks meest ja naise, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus kalapüügis pikema aja vältel. Keskkonnakahjud olid nii suured, et andsid alust algatada kriminaalasi.

Möödunud aasta novembris tabas Keskkonnainspektsioon kaks meest Pärnu lahel ebaseaduslikult kalapüügilt ning hindas tabatud saagiga tekitatud keskkonnakahju ligikaudu 50 tuhandele eurole. Lisaks kaluritele peeti kinni ebaseadusliku püügi organiseerimisega seotud naine.

„Prokuratuuril on alust kahtlustada, et ka pärast kinnipidamist ja kahtlustatavana ülekuulamist möödunud aasta novembris on kolmik ebaseaduslikku tegevust jätkanud, korraldades ühiselt ja kooskõlastatult ka püütud kalade müümist ja ostmist,“ selgitas prokurör Merry Tiitus.

Sel nädalal tabati keskkonnainspektsiooni ja politsei koostöös samad inimesed taas kalapüügilt ebaseaduslike vahenditega.

„Vahistamistaotluse aluseks on põhjendatud kahtlus, et vabaduses jätkaksid nad kuritegude toimepanemist,“ selgitas prokurör. Kohus rahuldas taotluse ja võttis kolm kahtlustatavat kaheks kuuks vahi alla.

„Kinnipeetute laiahaardelise ebaseadusliku tegevuse suhtes on meil olnud pikemat aega kahtlusi, kuid nüüd koostöös politsei ja prokuratuuriga ning tänu kriminaalmenetluse raames võimalikele toimingutele õnnestus sellele jälile saada,“ märkis Keskkonnainspektsiooni uurimisosakonna juhataja Rocco Ots.