Pärnus otsivad politseinikud ja vabatahtlikud noort ema, kes jäi üleeile lapse sünnipäevalt koju jalutades kadunuks

Ave Kallaste välistab, et ta õde omal soovil kadunuks jäi ja teadlikult perega ühendust ei võta. „Täna oli ta lapse esimese klassi lõpetamine, ta ei oleks sinna mingil juhul minemata jätnud,” nentis Kallaste. Tema sõnul oli õde lapse sünnipäeval täiesti tavaline, heas tujus nagu lapse sünnipäeva pidanud ema ikka. Ta ei tundnud end halvasti, ta ei olnud endast väljas, tal ei olnud perekonnale teadaolevalt mingeid konflikte ega probleeme, kinnitas kadunud naise õde.

Pärnu piirkonnapolitseinik Kätlin Luhaäär märkis, et politsei on suhelnud Ileni lähedaste ja tuttavatega, kontrollinud eri aadresse ning püüdnud tema asukohta selgeks teha. „Samuti oleme kontrollinud turvakaamerate salvestisi ja teinud kindlaks, et Ilen ületas üleeile kell 16.38 uue silla (Papiniidu silla), tulles Lao tänava poolt. Tema edasise liikumise kohta meil hetkel infot pole,”

„Ileni asukoha kohta meile vihjeid praeguseks laekunud ei ole. Me jätkame täna tema otsinguid, kontrollides piirkonda koos vabatahtlikega. Praegu ei ole alust arvata, et tema kadumine oleks seotud mõne kuriteoga,“ nentis Luhaäär.

Ilen on 168 sentimeetrit pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on pikad tumepruunid juuksed ja sinakasrohelised silmad. Kadumise ajal oli naisel tumedam jakk, jalas helesinised teksad, millel on ees ja külgedel on tikitud punakas lilleline muster. Jalas võivad tal olla heledad tennised ja kaasas hele käekott.

Politsei palub kõigil, kel on infot Ileni kohta, anda sellest teada lühinumbril 112 või telefonil 5323 1473.