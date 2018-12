Pärnus kioski letile unustatud küünlast puhkes põleng

24. detsembril kell 21.48 sai G4S juhtimiskeskus tulekahju häireteate Pärnu kesklinnas asuvast kioskist. Nelja minutiga sündmuskohale jõudnud G4S patrulli turvatöötaja avastas kioski leti pealt küünlaaluse, mis põles lahtise leegiga.

Metallist alus koos põleva küünlarasvaga viidi õue ja kustutati veega. Ruumid vajasid küll tuulutamist, kuid suuremaks tulekahjuks põleng õnneks areneda ei jõudnud. Selgus, et kioski teenindaja oli töölt lahkudes küünla põlema unustanud.

Taolistele põlengutele saavad G4S turvatöötajad väljakutseid igal aastal just sel perioodil, mil inimestel on kombeks rohkem küünlaid põletada. Küünlaid unustatakse põlema nii kohvikutesse, kontoritesse kui kioskitesse. Halvemal juhul on küünla ümbrus kaetud ka kaunistuseks asetatud põlevmaterjaliga.