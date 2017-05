Pärnus kadunuks jäänud 78-aastane Joe leiti tähelepanelike inimeste abiga

Politsei andis täna teada, et otsib Pärnus kadunuks jäänud 78-aastast Joed, kes lahkus oma elukohast eile hommikul ja ei ole siiani tagasi tulnud. Meedias nähtud otsinguteatest oli aga abi ja nüüdseks on mees leitud.

Vähem kui kolm tundi pärast otsiguteate meediale edastamist andis politsei teada, et Joe on leitud.

„Nimelt märkasid tähelepanelikud inimesed juba täna hommikul Sindi raba läheduses liikumas vanemat meest, kuid ei osanud siis arvata, et mees kodust eemale on sattunud ja koduteed enam ei leia,“ sõnas Lääne prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak. Pärast meedias nähtud otsinguteadet selgus, et rabas hommikul nähtud mehe näol ongi tegemist Joega, keda nii lähedased kui ka politsei otsivad ning mehe leidjad teatasid politseile tema asukohast.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Tõnu Kivis sõnas, et Joe oli politsei saabudes väsinud ja janune ning meedikud toimetasid ta tervisekontrolliks haiglasse. „Selle loo õnneliku lõpu eest lähevad tänusõnad tublidele ja tähelepanelikele inimestele, kes Joed märkasid, tema liikumise meelde jätsid ja sellest politseile teada andsid. Nii sai mees kiiresti vajalikku abi ning jõuab peagi tagasi lähedaste keskele,“ sõnas Kivis.

Lähedaste sõnul lahkus mees oma Pärnus Ehitajate teel asuvast korterist eile hommikul kella üheksa paiku, kuid tema lahkumise suund oli teadmata. Kuna mehel puudub ka mobiiltelefon, siis ei õnnestunud omastel pärast eilset mehega kontakti saada. Politsei kontrollis mehe võimalikke liikumissuundi ja ka meditsiiniasutusi, kuid edutult.