Pärnus kadunud noormehe otsingud kahjuks tulemust ei andnud, jätkatakse homme

29. oktoobri öösel Pärnu linnas kadunuks jäänud 19-aastase Johannese otsingud jätkuvad ka õhtul.

PPA andis teada, et kahjuks helikopterit endale siiski appi ei saanud, sest ilmastiku tingimused olid halvad. "Kuid saime Päästeameti drooniga üle kontrollida Pärnu Mai rajoonis olevad rannaäärsed alad. Samuti tuli meile appi keskkonnainspektsioon, kelle drooniga otsiti läbi Sauga vallas Nurme külas asuvat Johannese elukoha ümbrust. Piirivalve kaatripatrull kontrollis üle ka Pärnu jõe ning muuli ümbruse," märkis PPA pressiesindaja Andra Jundas.

Johannest nähti viimati 29. oktoobri öösel kella 3.35 ajal ööklubi Vaarika juures. Pärast seda pole lähedased ega politsei Johannesega kontakti saanud.

Pärnu linna turvakaamerate salvestisi üle vaadates selgus, et kaks tüdrukut 29. oktoobri öösel kella 5.09 paiku Johannest siiski ei näinud. Kaamera salvestitelt on tuvastatav, et tegu ei olnud Johannesega.

Vabatahtlikud lõpetasid täna õhtul kell viis pimeduse tõttu mehe otsingud. Hiljem kasutati veel ühte drooni. Kahjuks tänased otsingust tulemust ei andnud, jätkatakse homme.