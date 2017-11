Pärnus kadunud Johannese otsingutel keskendutakse turvakaamerate salvestiste läbivaatamisele

29. oktoobril Pärnus kadunuks jäänud Johannese leidmiseks vaadatakse läbi eraisikute ja asutuste turvakaamerate salvestisi, et saada mingisugustki infot noormehe teekonna kohta.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas, et Pärnu ja selle ümbruse läbikammimist vabatahtlike abil hakatakse siiski järjest koomale tõmbama, kuid töö loomulikult seisma ei jää.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanema Karin Uibo sõnul jätkati täna nii eraisikute kui asutuste turvakaamerate salvestiste kogumise ja vaatamisega. "Salvestiste läbivaatamine võtab üksjagu aega. Sellegipoolest, kui tuleb juurde uut teavet, mida kontrollida, siis kindlasti teeme seda," kinnitas Uibo.

"Jätkame teabe kogumist eesmärgiga leida veel täiendavaid tunnistajaid, kes võisid näha Johannese liikumisi. Töö Johannese leidmiseks käib igal juhul edasi," ütles Uibo.

"Soovin tänada kõiki ametnikke, vabatahtlikke ja koostööpartnereid, kes on meile Johannese otsingutel abiks olnud. Teist on juba seni väga palju abi olnud ja usun, et on edaspidigi!" edastas Uibo siirad tänusõnad.

Johannest nähti viimati 29. oktoobri öösel kella 3.35 ajal ööklubi Vaarika juures. Pärast seda pole lähedased ega politsei Johannesega kontakti saanud.