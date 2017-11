Pärnus kadunud 19-aastast Johannest pole siiani leitud: otsingud hetkel lõpetatud

29. oktoobri öösel Pärnu linnas kadunuks jäänud 19-aastase Johannese otsingud on tupikus ning siiani on ebaselge, kuhu ta ikkagi liikus.

PPA pressiesindaja Andra Jundas kinnitab, et nädalavahetusel maastikuotsinguid ei toimunud, kuid need käivitatakse vajadusel uuesti, kui selgub uut informatsiooni Johannese liikumise kohta.

"Seni on politsei läbi vaadanud mitmed turvakaamerate salvestisi, kuid paraku ei ole ka nendelt seni olnud võimalik tuvastada Johannese liikumistrajektoori. Kui tuleb juurde uusi vihjeid või selgub midagi kaamerate salvestitelt, siis kindlasti kontrollime neid. Jätkame teabe kogumist eesmärgiga leida veel täiendavaid tunnistajaid, kes võisid näha Johannese liikumisi," märgib ta.

Samuti on vabatahtlikud ning politseiametnikud läbi käinud Pärnu kesklinna piirkonna, Mai rajooni, Pärnu jõeäärse ala, Vallikääru, Liiva tänava ja Sauga vallas Nurme külas asuva Johannese elukoha ümbruse.

Piirivalve kaatripatrull on mitmeid kordi kontrollinud Pärnu jõge ning muuli ümbrust. Päästeameti drooniga kontrolliti Pärnus Mai rajoonis olevaid rannaäärseid alasid ning keskkonnainspektsiooni drooniga otsiti läbi Sauga vallas Nurme külas asuv Johannese elukoha ümbrus.

"Nädalavahetuse jooksul laekus politseile paar vihjet Johannese võimaliku liikumise osas, kuid need on hetkel veel kontrollimisel," lisab jundas. "Soovin tänada kõiki ametnikke, vabatahtlikke ja koostööpartnereid, kes on meile Johannese otsingutel abiks olnud. Teist on juba seni väga palju abi olnud ja usun, et on edaspidigi!"