Pärnus astub kohtu ette joomakaaslase tapmises süüdistatav 37-aastane naine

Foto on illustratiivne

Pärnu maakohus hakkab täna arutama kohtuasja, milles Lääne Ringkonnaprokuratuur süüdistab 37-aastast Nataljat ühise joomingu käigus 29-aastase naise tapmises.

Uurimise andmetel lõi Natalja eelmise aasta 31. mai õhtul ühe Tõstamaa vallas asuva kortermaja köögis omavahelise tüli käigus noaga kõhtu 29-aastast naisterahvast. Kannatanu suri saadud vigastusse sündmuskohal.

Riiklikku süüdistust esindava ringkonnaprokurör Gardi Andersoni sõnul oli sündmuse vallandajaks taas alkoholi liigtarvitamine, mis viis tüli ja traagilise tagajärjeni.

Natalja on varem kriminaalkorras karistatud, viimati 2014. aastal varguse eest. Alates 2. juunist 2016 on ta vahi all.

Kohtuistungid toimuvad 14., 15., 16. ja 23. märtsil 2017.