Pärnumaalt varastati tolmuimeja, Järvamaalt murutraktor

Foto on illustratiivne

Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri andmetel anti eelmise nädala lõpul politseile teada neljas vargusest.

Reedel teatati, et Järvamaal Koigi vallas Koigi külas on aknaklaasi lõhkumise teel sisse tungitud töökotta. Vargad viisid enesega sülearvuti Lenovo V110-15ISK, murutraktor Husqvarna TS238 ja muid tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Samal päeval teatati, et Raplamaal Kohila vallas Aespa alevikus on vargad tunginud suvilasse, kust on varastatud kodukino LG, muusikakeskus ja muid esemeid. Vargusega tekitatud varaline kahju on 1400 eurot.

Töine nädalavahetus oli pikanäpumeestel ka Pärnumaal. Reedel laekus politseisse teade, et Tori vallas Võlli külas on sisenetud suvilasse, kus varaste saagiks langesid televiisor Philips, tolmuimeja Hoover ja muid esemeid. Esialgne tekitatud varaline kahju on umbes 356 eurot.

Laupäeval anti politseile teada, et Sauga vallas Vainu külas varastati kinnistult 100 kuni 200 ehitusblokki. Varastatud blokkide täpne arv on alles selgitamisel, varaline kahju on esialgsetel hinnangutel umbes 2000 eurot.