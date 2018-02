Pärnumaal vajus väikebuss inimestega läbi merejää: neli inimest on kadunud

Pärnumaal vajus täna väikebuss koos inimestega läbi merejää ja väidetavalt jäi neli inimest sõidukisse lõksu, kaks inimest pääses välja.

Delfile teadaolevalt soovis reisiseltskond eelnevalt minna praamile, kuid kui selgus, et praam on teel Kihnu mitte Manijale, siis otsustasid nad väikebussiga üle merejää sõita. "Munalaiu vaht nägi, kuidas nad läksid jääle ja mõne hetke pärast oli väikekaubik juba läbi jää vajunud," sõnas kohalik elanik Delfile.

Kohaliku elaniku sõnul oli eile päeval veel Manija pool merevesi vaba. "Praegu ei käida üle meretee," sõnas ta ja rõhutas, et kiilasjää, mis merd katab, ei kannata inimestki.

Kohaliku sõnul olid kaks kaubikust välja pääsenud 30ndates mees ja naine, kes olid ilmselt alkoholi tarvitanud ning viidi sündmuskohalt kiirabiga haiglasse.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais ütles Delfile, et Munalaiust Manija saare poole on mere peal kaldast umbes 500 meetri kaugusel läbi merejää vajunud väikebussi laadne sõiduk.

"Kaks inimest on juba toimetatud kaldale ja kiirabile üle antud ja nende sõnul on selles sõidukis veel neli inimest," rääkis Kais. "Sõiduk on vee alla vajunud, seal kohas peaks vesi olema umbes neli meetrit sügav," lisas ta.

#munalaiu väidetavalt viibis õnnetuse hetkel sõidukis kokku 6 inimest. — Päästeamet (@paasteamet) February 6, 2018

Päästjad lõpetasid sündmuskohal töö,edasi tegeleb otsingute korraldamisega politsei #munalaiu — Päästeamet (@paasteamet) February 6, 2018

Õnnetuspaik kaardil

Õnnetuspaigas ei ole ega ole kunagi olnud ametlikku jääteed.

Artikkel on täiendamisel!