Pärnumaal tegid lapsed garaažikatusele lõkke

Eile õhtul kell 18.50 teatati häirekeskusele tulekahjust Paikusel Kastani väikekohas. Helistaja sõnul põles garaažikatus.

Päästjate saabudes olid kohalikud inimesed tulekahju kustutanud, päästjad kontrollisid ala termokaameraga üle, tuli edasi ei olnud levinud. Pealtnägijate sõnul tegid lapsed hoone katusele lõkke.

Lõuna päästekeskus pani lapsevanematele südamele, et nad räägiksid oma lastele tulega seotud ohtudest. Sellel nädalal on olnud juba kaks tulekahju, mis esialgsetel andmetel said alguse laste mängust tulega.

"Soovitame teil kõigil vestelda oma lastega ning selgitada neile, mida võib endaga kaasa tuua tulega mängimine. Peale selle, et nii seatakse ohtu nende endi elu ning tervis, ohustatakse selliselt teiste inimeste elu ning vara," teatas Lõuna päästekeskus.

Teisipäeval kell 16 teatati häirekeskusele võimalikust tulekahjust Pärnus Tähe tänava lõpus. Päästjad leidsid põlenguala üles ning kustutasid selle. Esialgsetel andmetel võis tulekahju alguse saada laste mängust.