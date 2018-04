Pärnumaal mullu oktoobri lõpus kadunuks jäänud 19-aastane noormees leiti eile mere äärest surnuna.

Eile kella 17.30 ajal leidis kohalik elanik Pärnumaalt Marksa külast mereäärselt rannaalalt mehe surnukeha. Praeguseks on tuvastatud, et tegemist on eelmise aasta 29. oktoobri öösel Pärnus kadunuks jäänud 19-aastase Johannesega.

Lahangu käigus surnukehal vägivallale viitavaid tundemärke ei tuvastatud.