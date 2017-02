Pärnumaal jääle läinud kalameeste sõiduvahendid vajusid merepõhja

Jääle läinud viis kalameest pääsesid elusalt kaldale, nende sõiduvahendid vajusid merepõhja.

Häirekeskus sai täna kella 9.20 ajal teate, et Pärnumaal Audru vallas Lindi külas vajusid inimesed läbi jää, asudes merekaldast 250 meetri kaugusel. "Kelgud jäid põhja," seisab häirekeskuse teavituses.

Päästjate kohale saabudes olid viis kalameest jõudnud iseseisvalt merekaldale. "On teada, et nad ise vette ei kukkunud," täpsustas Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais. Kalameeste sõiduvahendid vajusid läbi jää.

Kohapeale saabunud politsei jäi meestega edasi toimetama.

Päästekeskus paneb kõigile jääle minejatele südamele, et kui tõesti on vajadus jääle minna, tuleb kindel olla, et jää ka tegelikult kannab. "Paha ei teeks, kui kaasas oleks ka vastavad, esmased eneseabivahendid näiteks jäänaasklid, oks, lauajupp," toob päästekeskus näiteks.

Muutlikud temperatuurid, vihm, tuul muudavad jääolud keeruliseks. Õhtul ei saa olla kindel selles, et hommikul käidud tee jääl kannab inimest samamoodi. Jää paksus võib ka ühe veekogu peal olla väga erinev. Jää on õhem voolava veega kohtades, nagu jõekäänakutel, ojade või kraavide suubumiskohtades ja allikate juures. Samuti koolmekohtadel ja kõrkjate või sildade lähedal.