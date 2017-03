Pärnu maakohus vahistas korduvas joobes juhtimises kahtlustatava

Pärnu maakohus võttis vahi alla mehe, kes on kahtlustatav korduvas mootorsõiduki juhtimises joobeseisundis ja kelle puudus ka juhtimisõigus.

29-aastane Kaspar peeti kinni 16. märtsi öösel Pärnus Nikolai tänaval, kus ta üritas juhtida oma sõbrale kuuluvat sõiduautot Nissan Patrol, olles joobeseisundis ja omamata vastava kategooria juhtimisõigust.

Kaspar on ka varem, 2015. ja 2017. aastal kõrvaldatud mootorsõiduki juhtimiselt alkoholijoobeseisundis ning prokurör Liisa Nuut näeb tema tegevuses süstemaatilist rikkumist.

„Nii küüniliselt ja hoolimatult käituva inimese suhtes tuleb kasutada kõige tõsisemaid mõjutusvahendeid,“ ütles prokurör. Ta lisas, et süüd näitab ka see, et Kaspar viibis seltskonnas, kes oli sõitmas järgmisele peole ning on kahetsusväärne, et Kaspariga koos viibinud sõbrad ei teinud katsetki teda takistada. Kasparil tuleb nüüd vahi all viibida vähemalt kaks kuud.

Lääne prefektuuri patrulli- ja liiklusjärelevalve talituse juhi Sander Peremehe sõnul peaks iga inimene mõistma, et joobes ja ilma hädavajalike baasteadmisteta juhi sõidukisse istumine on ohtlik. „Kindlasti tuleks sellistes olukordades säilitada kriitiline mõtlemine ja mitte minna kaasa. See on meie kõigi huvides, et teedel liikleksid juhid, kes ei ohusta ennast ega teisi. Vähim, mis me teha saame on see, kui me ei aktsepteeri joobes või juhtimisõiguseta juhtimist oma lähikonnas,“ ütles Peremees.