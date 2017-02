Pärnu lahel järelkäruga mootorrattaga sõitnud Läti kalurid vajusid läbi jää

Täna hommikul Pärnumaal Lindi küla lähedal läbi merejää vajunud kalurid pääsesid ise kaldale, kuid varustust päästa ei õnnestunud.

Häirekeskus sai täna kella 9 ajal teate, et Pärnumaal Audru vallas Lindi külas vajusid inimesed läbi jää, asudes merekaldast 200 meetri kaugusel. Hiljem täpsustati, et läbi jää vajusid viis Lätist pärit kalameest, kes ise pääsesid kaldale, kuid varustust neil päästa ei õnnestunud.

Järelkäruga mootorratas kaalus 600 kg

Pärnu politseijaoskonna merepäästjad suhtlesid sündmuskohal kaluritega ja mehed kinnitasid, meedikute abi nad ei vaja. Meeste sõnul liikusid nad jääl mootorrattaga, millel oli järelkäru. Kuigi nad teadsid, et jääl võib esineda nõrgemaid tumedaid kohti ja neid ka enda sõnul vältisid, vajus umbes 600 kg kaalunud sõiduvahend näiliselt tugevamal kohal koos viie mehega läbi jää.

Lääne prefektuuri mereturvalisuse valdkonda koordineeriva Karet Akkaja sõnul on sellelgi aastal olnud juhtumeid, kus hommikul jääle kalale läinud mehed enam õhtul samast kohast kuiva jalaga kaldale ei pääse.

"Enamik kalastajaid tunneb jääolusid ja oskab nendega arvestada, kuid õnnetuse eest ei ole kaitstud keegi ning looduse mõjude vastu ei saa," märgib Akkaja Lääne prefektuuri saadetud teates.

Kaugemalt Pärnumaale kalale tulnutele - nagu antud loos Lätis tulnud kalameestele - on iga püügipäev oluline ja seetõttu võetakse mõnikord ka tarbetuid riske.

19. jaanuaril vajus Valgerannas läbi jää viis kalurit, 10. jaanuaril kolm kalurit.







"Näiteks minnakse jääle hoolimata sellest, et see on selgelt ohtlik või loodetakse, et ehk seekord ei juhtu midagi," toob ta näite. Akkaja sõnul tuleb jääle minekusse suhtuda äärmise ettevaatlikkusega ja neil, kellel puuduvad vajalikud päästevahendid ja oskused, loobuda jääle minemisest.

Sellel talvel on Pärnumaal politsei abi vajatud kahel korral. 19. jaanuaril pääsesid märja ehmatusega Valgerannas läbi jää vajunud viis kalastajat ja 10. jaanuaril samas kandis kalastanud kolm meest.

Politsei nõuandeid merejääle minejatele:

- Kui olete sattunud hätta, näete hädasolijat või olete kaotanud suunataju, teatage sellest kohe hädaabinumbrile 112.

- Enne jääle minekut viige end kurssi piirkonna jääolude ja võimalike kehtivate piirangutega.

- Jääle minekust ja piirkonnast, kuhu minna plaanitakse ning võimalikust tagasijõudmise ajast tuleks teavitada lähedasi.

- Jääle tuleks kaasa võtta navigatsioonivahendid, jäänaasklid ja laetud akuga veekindlas pakendis mobiiltelefon.

- Võimalusel ärge minge jääle üksinda ja hoidke kaaslastega nägemiskaugusesse, et õnnetuse korral kaaslased teid märkaksid ning saaks vajadusel abi kutsuda või seda ise osutada.

- Kalastades ei tohiks koguneda seltskonnaga väikesele alale, sest nii kahaneb jää kandevõime. Inimeste vahel tuleks hoida vähemalt viis meetrit vahet nii jääl liikudes kui ka kalastamisel.

- Vältige paksu lumega kaetud aladel liikumist, kus jäätumine võib olla ebaühtlane ja jääkate keskmisest õhem. Valige teekond, mis võimaldaks liikuda visuaalselt eristataval jääkattel.

- Alkoholi tarvitada pole soovitatav, sest see vähendab kriitilises olukorras reageerimise võimet.