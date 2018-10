Pärnu juhilubadeta sariroolija läheb kuuks ajaks aresti alla

Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt rääkis, et mees tabati tänu tähelepanelikule taksojuhile. "Saime 19. augusti õhtul teate agressiivse ja hoolimatu sõidustiiliga BMWst Pärnu kesklinnas. Teataja sõnul ei andnud BMW talle teed, asus ringteel driftima ja sõitis vastu äärekivi," rääkis Kütt.

Veidi hiljem tabas politsei sõiduki ja tuvastas, et roolis on 21-aastane juhtimisõiguseta noormees, kes tabati ka tänavu veebruris autot juhtimast. "Tookord üritas juht pärast auto peatamist politseinike eest ära põgeneda," meenutas Kütt huligaanset käitumist.

"Normidele vilistamine ja sõge käitumine liikluses toovad suure tõenäosusega varem või hiljem kaasa õnnetuse, mille tagajärjed võivad olla väga nukrad. Seepärast ongi oluline, et me liiklejatena märkaksime ja annaksime häiriva sõidustiiliga juhtidest teada. Niiviisi on meil võimalik kõige hullemat ära hoida," ütles Kütt.

Kohtus rääkis mees, et juhilube pole tal kunagi olnud. Arestimajja peab ta karistust kandma minema 2. novembril.