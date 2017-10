PARDAKAAMERA VIDEO | Jüri Ratase auto lendas pärast kokkupõrget vastassuunavööndisse ja ülekäigurajale

PPA julgestusauto pardakaamera salvestiselt on näha, et eile Tallinnas Draamateatri ees õnnetusse sattunud peaministri auto lendas küljele saadud löögist vastasuunavööndisse ning sealt ka ülekäigurajale. Kuna jalakäijatele põles veel napilt punane tuli, ei olnud inimesed selleks hetkeks veel tänavat ületama jõudnud. Autodele põles veel viimaseid hetki kollane tuli.

Liikluseksperdist vandeadvokaat Indrek Sirk ütleb, et eile Draamateatri ees juhtunud õnnetuses, kus sõideti külje pealt sisse peaministri autole, võivad süüdi alla mõlemad pooled. Üks juht eiras "anna teed" märki ning teine ei arvestanud, et ka alarmsõitu tehes peab tagama ohutu liikluse.

"Tegemist oli küll alarmsõitu tegeva sõidukiga, kel oli õigus nõuetest kõrvale kalduda, kuid samas oli tal ka kohustus tagada liiklusohutus. Peaministri autojuht pole turist võõras kohas, kes ei tea, milline on ristmiku eripära. Georg Otsa tänavalt liikuvad juhid ei pruugi näha piisavalt kaugele vasakule ega pruugi näha trammiteel või lausa vastassuunavööndis sõitvat alarmsõidukit," ütles Sirk Delfile.

Nimelt sõitis eile veidi enne kella viit õhtul Draamateatri juures liikunud Jüri Ratase Audile külje pealt sisse Georg Otsa tänavalt Pärnu maanteele keeranud Mercedese maastur. Peaminister oli ka ise autos, viga ta õnneks ei saanud.

Loe veel

Sirgi sõnul lõppevad tavaliselt taolised õnnetused segasüüga, sest liiklusreegleid rikuvad mõlemad juhid. Üks keelava fooritulega ülekäigurada ületada plaanides ning teine vaatamata "anna teed" märgile mitte veendudes, et kedagi liikumas ei ole. "Antud juhtumi puhul on raske öelda, kuidas olukord laheneb. Rolli mängib ka see, kes kellele otsa sõitis ning kes enne ristmikule jõudis".

Mis puudutab peaministri autole sisse sõitnud maasturi kiirust, siis Sirk usub, et see võiks olla vaid 20-30 km/h. "Kiirus linnaoludes ilmselt suur ei olnud. Autod on disainitud löökideks eest ja tagant, sest need on suurimad ohupiirkonnad. Külje pealt tulevad löögid on kõige ohtlikumad, seal pole mootorit, raamitalasid ja muid abinõusid ees. Nii jääb Sirgi sõnul piltidelt mulje, nagu oleks löök olnud tugevam kui ta tegelikult oli.

Politsei: fooris põles kollane tuli

PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna ütles Delfile, et PPA sõidukit Audi A8-t, milles viibis peaminister, saatis julgestusauto ning auto kiirus oli ristmikule jõudes 58 km/h. Jalakäijatele põles sel hetkel fooris punane tuli, Audi ületas ristmikku kollase tulega.

"Mercedes, mis liikus Georg Otsa tänavalt Pärnu maanteele oleks pidanud veenduma enda manöövri ohutuses. Ristmikul on ka "Anna teed" märk. Õnneks ei saanud selles liiklusõnnetuses keegi viga ning tegemist on kindlustusjuhtumiga," selgitas Pärkna ning lisas, et Audi sõidukijuhi osas pole põhjust menetlust alustada.

Täpsem kahjusumma saab Pärkna sõnul selgeks pärast seda, kui politseini on jõudnud Audi remondikulud.

"Operatiivsõitu tehes on õigus liiklusreeglitest kõrvale kalduda, kuid seda tehes on tähtis tagada ka teiste liiklejate ohutus. Operatiivsõidul tehaksegi kõik selleks, et olla võimalikult nähtavad - kasutatakse nii sireene kui ka vilkureid. Kõik autojuhid peavad olema liikluses tähelepanelikud ja märkama aegsasti võimalikke ohuolukordi," lisas Pärkna.

Ristmik võiks olla tervikuna reguleeritud

Antud ristmiku teeb Sirgi sõnul ohtlikuks see, et ristmik ise ei ole reguleeritud fooridega. Sel ajal, kui jalakäijatele põleb roheline tuli ja Pärnu maanteel liikuvatele sõidukijuhtidele põleb punane tuli, siis nendele juhtidele, kes Georg Otsa tänavalt Pärnu maanteele välja sõidavad, ei ole rohelist tuld ning neil ei teki automaatselt eesõigust.

"See on üsna levinud võte liikluse reguleerimiseks väiksema liiklusega piirkondades, kus kõrvaltänavatelt tuleb vähe liiklust. Näiteks Vabaduse puiestee on täis ristmikke, kus ristmiku kõrval on ülekäigurada, mis on fooriga reguleeritud, kuid ristmik ise ei ole. See aga võib samas tekitada olukordi, kus näiliselt punase tulega liikuv juht tegelikult on kõrvalteelt tuleva inimese suhtes eesõigustatud, tal pole lihtsalt rohelist tuld," selgitas Sirk.

Sirk leiab, et Draamateatri ees fooriga jalakäijate ülekäiku reguleerides oleks pidanud kogu ristmiku ära reguleerima. "Kõrvalteelt tulijal, kel valgusfoori ei ole, ei teki ühelgi hetkel eesõigust, samas tekib tal petlik kujutelm, et kui jalakäijad ületavad ülekäigurada, siis võib ka tema ohutult ristmikku ületada. Liiklusõnnetused on taolistel ristmikel tavapärased."