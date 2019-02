Paides vahistati mehed, kes võtsid teiste inimeste nimel kiirlaene kokku üle saja tuhande euro

Ohvriks on selles asjas enda teadmata laenuvõtjate kõrval ka kiirlaenu andnud ettevõtted, sest laenuvõtjatest jäeti ekslikult maksujõuline mulje.

„Kahtlustuse järgi peteti mitmekümnelt inimeselt välja nende id-kaardi, mobiil-id või pin-kalkulaatori andmed, kasutades ettekäändeks tasuvat tööpakkumist või abipalvet sularaha väljavõtmisel. Selleks võeti heausklike inimeste andmeid ja neile väljastatud seadmeid kasutades nende nimel kiirlaene kokku üle saja tuhande euro,“ rääkis Pärnu politseijaoskonna eriasjade uurija Kati Vaher.

„Kahest vahi alla võetud mehest on üks varem sarnase kelmuse eest juba karistatud,“ ütles prokurör Merike Lugna. „Teda ning teist vahi alla võetud meest peame praegu skeemi võtmeisikuteks ning meil on põhjust arvata, et vabaduses jätkaksid nad sisse harjutatud skeemi: leiaksid uusi ohvreid ja võtaksid uute inimeste nimel üha uusi laene. Et seda võimalust välistada, palusin kaks kahtlustatavat vahi alla võtta. Kohus rahuldas taotluse,“ rääkis prokurör.

„Praeguseks kogutud tõendite põhjal on meil alust arvata, et üle Eesti võib taolise kelmuse ohvriks langenuid olla veel. Seega palume kõigil, kellele viimase kaheksa kuu jooksul on pakutud rahateenimise võimalust või kes on lasknud oma kontot kasutada võõrastel inimestel ning saanud pärast seda laenuandjailt nõudekirju ise laenu taotlemata, anda sellest politseile teada. Samuti palume numbril 112 teada anda neil, kelle dokumendid on jäänud järelevalveta ja selle tagajärjel on nende teadmata sõlmitud mõni laen,“ selgitas uurija Kati Vaher.