Paides peksti väikest poissi puutoikaga

Eile ründasid Paides suuremad poisid esimese klassi poissi puutoikaga. Õnneks piirdus lapse vigastus muhuga.

"Täna ründasid Paide Ühisgümnaasiumis õppivad suuremad kutid esimese klassi poissi puutoikaga!" kirjutati eile Facebooki grupis Märgatud Paides.

"Peale vahejuhtumit kiirustasime EMO-sse, õnneks vaid muhk peas ning midagi tõsist ei ole. Poiss eesti keelt ei kõnele, huvitav kas see võis olla rünnatavatele niivõrd häiriv, et kallale tungida?"

"Lapsevanemad, katsuge lastele selgeks teha, et väiksemaid ja teist keelt kõnelevaid EI rünnata. See ei olnud tavaline kiusamine, vaid ründamine. See on hirmus. Kuidas see laps julgeb hiljem üksi koju tulla?"



PPA esindaja ütles Õhtulehele, et Paide juhtumiga seoses on tõepoolest pöördutud ka politsei poole ning kindlaks on tehtud viis noormeest vanuses 8-12, kes nooremale kaasõpilasele liigategemisega seotud olid.