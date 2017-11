Päev liikluses: viis õnnetust, 11 kannatanut, vahele jäi üks narko- ja neli alkoholi tarvitamise tunnustega juhti

Korravalvurid tabasid 2. novembril Eesti teedel ühe narko- ja neli alkoholitarvitamise tunnustega mootorsõidukijuhti.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. Aset leidis viis liiklusõnnetust, neis sai kannatada kokku 11 inimest.

Talvised teeolud on kätte jõudnud, sestap tasub sõidukitele paigaldada talverehvid. Veendu ka, et rehvid on terved ja nende mustri jääksügavus on vähemalt 4 mm.

Liiklusõnnetused

Kell 6.45 toimus õnnetus Ida-Virumaal Vaivara vallas Tallinna-Narva maantee 209. kilomeetril. Alkoholijoobes 33-aastane mees kaldus liigse kiiruse tõttu sõiduautoga BMW 530D vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastu liikunud sõiduautoga Mazda 3, mida juhtis 30-aastane mees.

Mazda juht ja kaasreisijad, 65-aastane naine ja 66-aastane mees, ning BMW juht ja kaasreisijad, 25-aastane mees ja 17-aastane neiu, toimetati Narva haiglasse.

Kell 14.10 toimus õnnetus Tallinnas Ahtri ja Hobujaama tänavate ristmikul. 49-aastane mees roolis sõiduauto Volkswagen Passat Variant otsa jalakäijale, 77-aastasele naisele, kes ületas liiklusmärkidega reguleeritud ülekäigurada.

Jalakäija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Politsei palub pealtnägijatel helistada politsei kliendiinfo telefonil 612 3000 või saata e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee.

Kell 14.17 toimus õnnetus Põltsamaal Tartu mnt 8 juures. 93-aastane mees juhtis auto Ford Fiesta otsa ülekäigurajal teed ületanud jalakäijale, 76-aastasele naisele. Jalakäija toimetati Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Loe veel

Kell 15.10 toimus õnnetus Tallinnas Lagedi tee 17 juures. 27-aastane mees kaldus sõiduautoga Volkswagen Passat vastassuunavööndisse ja põrkas kokku vastu liikunud sõiduautoga Nissan Juke, mida juhtis 47-aastane naine. Mõlemad juhid toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 19.36 toimus õnnetus Harjumaal Saku vallas Äasmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 28. kilomeetril. Alkoholijoobes 35-aastane mees sõitis autoga Volkswagen Golf sirgel teel paremale teelt välja ja rullus katusele. Juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.